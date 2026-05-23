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I collegamenti diretti di linea offerti da Eurowings renderanno più accessibili e comodi i viaggi tra Cagliari e Salisburgo.
Oggi, sabato 23 maggio, intorno alle ore 8.00, è atterrato a Cagliari il primo volo regolare proveniente da Salisburgo, segnando l'avvio ufficiale della nuova rotta tra la città austriaca e il capoluogo sardo.
In occasione di questo evento inaugurale, i passeggeri sono stati accolti con regali che rappresentano l'artigianato artistico tradizionale sardo, simbolo delle radici culturali dell'isola.
Quest'estate, Eurowings opererà la rotta Cagliari-Salisburgo ogni sabato fino al 24 ottobre in esclusiva. Con l'aggiunta di Salisburgo, la compagnia tedesca del Gruppo Lufthansa offre ora quattro destinazioni dal principale aeroporto di Cagliari, confermando anche i voli per Amburgo, Düsseldorf e Stoccarda nell'orario Summer 2026.