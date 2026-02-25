Tre professionalità di altissimo livello per la direzione strategica della Asl Ogliastra. Il dg Andrea Fabbo ha scelto i nuovi nomi che andranno a comporre la squadra dirigenziale ai vertici dell’Azienda: si tratta di Alessandro Baccoli, originario di Villacidro, medico specializzato in Chirurgia generale, per la direzione sanitaria, e della dottoressa Elena Weber, triestina, laureata in Economia, Relazioni pubbliche ed Economia internazionale, per la direzione amministrativa.

Per la dottoressa Lorena Paola Urrai, ogliastrina, psicologa e psicoterapeuta, arriva la conferma alla direzione dei servizi socio-sanitari.

Il dottor Baccoli e la dottoressa Weber subentrano al dottor Francesco Logias e alla dottoressa Tiziana Passetti, ai quali vanno i ringraziamenti della Direzione generale per il lavoro svolto sino a ora.

"Ho cercato due professionisti che garantissero, da un lato, rigore e affidabilità nell’azione amministrativa e, dall’altro, una profonda conoscenza del sistema sanitario, sia in ambito ospedaliero sia territoriale – ha dichiarato Andrea Fabbo, direttore generale della Asl Ogliastra –. A completare il quadro c’è la conferma della direttrice socio-sanitaria: una figura che assicura un legame forte con il territorio e la capacità di integrare i servizi con le comunità locali, obiettivo fondamentale per le sfide che ci attendono".

Alessandro Baccoli, 61 anni, specializzato in Chirurgia generale, arriva dalla Asl del Medio Campidano, dove dal giugno 2025 ha ricoperto il ruolo di direttore sanitario. In precedenza, tra il 2024 e il 2025, è stato direttore dei servizi socio-sanitari della Asl di Oristano. Nel corso del 2021 ha guidato la Asl Medio Campidano come commissario. Il nuovo direttore sanitario della Asl Ogliastra ha una solida esperienza come chirurgo: per oltre 11 anni è stato primario del reparto di Chirurgia generale dell’ospedale di Ghilarza.

Elena Weber, classe 1964, può vantare una lunga esperienza dirigenziale nella pubblica amministrazione. Prima del suo approdo alla Asl Ogliastra, ha lavorato per l’Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale (OGS), dove ha ricoperto diversi ruoli. Dal 2008 al 2024 è stata direttrice generale dell’Istituto regionale Rittmeyer per i ciechi (Regione Friuli Venezia Giulia).

Lorena Paola Urrai, classe 1969, psicologa e psicoterapeuta, ricopre l’incarico di direttrice dei servizi socio-sanitari della Asl Ogliastra da gennaio 2024. In precedenza ha lavorato come specialista ambulatoriale nel ruolo di psicologa e psicoterapeuta, sempre all’interno dell’Azienda socio-sanitaria ogliastrina. Oltre all’ambito sanitario, la dottoressa Urrai può vantare esperienze professionali anche nel Terzo settore e negli enti pubblici.