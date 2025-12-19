"E' finita Atreju ma il Paese reale è ancora lì e se ne dovrebbero occupare e quello che è successo in questi giorni è inaccettabile". Così la leader del Pd Elly Schlein intervenendo alla conferenza sulla manovra.

"Solo due giorni fa Giorgia Meloni faceva la spavalda in Aula contro l'opposizione, ieri notte si è rotta la sua maggioranza", ha proseguito la segretaria dem.

"Sulle pensioni - ha concluso - si consuma il più alto tradimento delle promesse elettorali del premier. Ci portano a poche ore dall'esercizio provvisorio e stanno ancora litigando".