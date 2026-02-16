Superare un’impostazione normativa che associa l’insularità a una condizione di isolamento e marginalità, ritenuta in contrasto con il principio costituzionale che impone di valorizzare e sostenere i territori insulari. È questo l’obiettivo della proposta di legge nazionale depositata in Consiglio regionale dalla consigliera del Partito Democratico Camilla Soru e sottoscritta dai consiglieri regionali Deriu, Corrias, Fundoni, Piano, Pilurzu, Piscedda, Sau e Solinas.

Il testo è stato messo a disposizione dell’intero Consiglio regionale per eventuali ulteriori adesioni, con l’auspicio che possa essere calendarizzato e discusso in tempi brevi, fino a un’approvazione condivisa.

"La Sardegna non può essere considerata un luogo di segregazione preferenziale. Il nuovo articolo 119 della Costituzione afferma con chiarezza che l’insularità è una condizione da compensare e valorizzare, non da utilizzare come strumento di separazione", evidenzia la consigliera.

Nel dettaglio, la proposta interviene sul comma 2-quater dell’articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, eliminando il riferimento alla collocazione preferenziale dei detenuti sottoposti a regime speciale in aree insulari. Restano invece invariate tutte le garanzie previste dall’ordinamento in materia di sicurezza e ordine pubblico, così come la possibilità di destinare i detenuti a istituti dedicati o a sezioni speciali logisticamente separate.

"Non si tratta di indebolire il sistema di contrasto alla criminalità organizzata, ma di correggere una previsione che ripropone un’immagine dell’insularità come isolamento strutturale. Una visione superata, che non è coerente con il percorso di riconoscimento costituzionale che la Sardegna ha conquistato", rimarca Soru.

L’iniziativa si inserisce in un percorso istituzionale già avviato, che ha visto atti e mozioni presentati sia dalla maggioranza sia dall’opposizione. Analoghe proposte risultano inoltre depositate in Parlamento dal senatore Marco Meloni al Senato e dal deputato Pietro Pittalis alla Camera.

"Su questo tema non ci sono bandiere di parte. L’insularità è un principio costituzionale che appartiene a tutte e tutti: per questo la proposta è aperta al contributo dell’intero Consiglio e merita un voto unanime, capace di affermare con chiarezza che la Sardegna non è e non sarà mai definita dall’isolamento", conclude Soru.