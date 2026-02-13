Sarà dedicato ad Antonino Zichichi l'Einstein Telescope, il futuro rivelatore di onde gravitazionali che l'Italia si è candidata a ospitare in Sardegna. Lo ha detto la ministra dell'Università e della ricerca, Anna Maria Bernini, durante il suo intervento ai funerali del fisico, ai quali ha partecipato in qualità di rappresentante del Governo.

Dedicare l'Einstein Telescope a Zichichi "significa legare il suo nome a una stagione di ricerca innovativa, anzi dirompente, a un'opera che guarda oltre più l'universo, che spiega l'ignoto e che quindi chiede coraggio e visione", ha detto ancora Bernini.

Antonino Zichichi, ha aggiunto la ministra, "non è un uomo del suo tempo: è un uomo del futuro noi gli dedicheremo la più grande infrastruttura di ricerca a cui stiamo lavorando che è un telescopio di ultima generazione per captare le onde gravitazionali, cioè esattamente quello su cui Antonino Zichichi si è dedicato e ha lavorato per tutta la vita".

Zichichi, ha detto ancora, "è stata una persona flessibile, intelligente", è stato "probabilmente il primo inventore della diplomazia scientifica".