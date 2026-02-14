"La decisione del Mef di non rinnovare la copertura per la cassa integrazione in deroga agli ex Alcoa è molto grave. Sono numerosi i lavoratori e le loro famiglie che da anni sono coperti da questo ammortizzatore a causa del protrarsi delle vertenze, in primis quelli di Sider Alloys. Chiediamo pertanto al Governo di intervenire subito per tutelare tutti i lavoratori scoperti e accelerare sui piani di rilancio e investimento sui quali lavoriamo da tempo”. Lo afferma l’assessore dell’Industria Emanuele Cani commentando quanto emerso dalla legge di bilancio.

“Nel contempo - aggiunge l’assessore Cani - avanziamo di nuovo la richiesta di fare il punto sulla vertenza in atto al fine di trovare le possibili soluzioni per un riavvio della produzione di alluminio nello stabilimento dí Portovesme”.