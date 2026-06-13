La sanità sarda diventa terreno di duro scontro politico anche oltre i confini dell'Isola. L'occasione per un durissimo attacco frontale alla giunta guidata da Alessandra Todde è arrivata durante la due giorni nazionale organizzata a Roma dai gruppi parlamentari di Camera e Senato di Fratelli d'Italia, interamente dedicata ai temi della salute e della gestione sanitaria.

A lanciare la stoccata è stato Fausto Piga, vicecapogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale, introducendo il panel "Invertire la rotta per una sanità più vicina ai cittadini."

“In Sardegna si è persa la bussola e la sanità è una nave alla deriva - l'attacco di Fausto Piga - la Presidente Todde non sta cambiando la sanità, ha cambiato solo le poltrone, nei primi due anni di legislatura l'unica preoccupazione è stato il valzer di poltrone che ha visto cambiare tre volte i vertici delle aziende sanitarie in modo illegittimo, alternarsi direttori generali all'assessorato alla sanità e la cacciata dell'Assessore Bartolazzi dopo appena un anno, nessun problema risolto, ma solo instabilità, caos amministrativo e disorientato degli operatori sanitari”.

“Con la favola dell'assessore sanità a interim siamo passati di male in peggio - l'affondo finale di Piga - la Todde non deve perdere altro tempo, nomini un assessore che metta testa, cuore e competenza perchè l'assessore alla sanità non si fa nei ritagli di tempo del Presidente di Regione”.