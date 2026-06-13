Momenti di forte apprensione a Olbia per un incendio divampato a metà giornata all'interno di un'abitazione. Intorno alle 12:30, i Vigili del Fuoco del Distaccamento cittadino sono intervenuti in via Italo Svevo, a seguito della segnalazione di un rogo scoppiato in un appartamento situato al secondo piano di un condominio.

La tempestività dei soccorsi è risultata decisiva per la sicurezza dell'intero stabile. L'azione rapida ed efficace della squadra dei Vigili del Fuoco ha infatti permesso di circoscrivere immediatamente il fronte del fuoco, evitando che le fiamme potessero propagarsi agli appartamenti circostanti.

Fortunatamente, nonostante la grande paura tra i residenti della zona, non si segnalano persone ferite o intossicate dal fumo. Al termine delle operazioni di spegnimento e di bonifica dei locali, sono stati avviati i rilievi tecnici per stabilire le esatte cause che hanno innescato il rogo.