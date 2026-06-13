Grave incidente stradale all'alba di oggi lungo la strada provinciale 43, l'arteria che collega l'abitato di Macomer al santuario di Sant'Antonio. Intorno alle cinque del mattino, per cause che sono ancora in corso di accertamento da parte delle autorità, un Nissan Qashqai con a bordo tre giovani del posto è improvvisamente uscito di strada, ribaltandosi e terminando la sua corsa fuori dalla carreggiata.

L'allarme è scattato immediatamente, portando sul posto il tempestivo intervento della squadra 7A del distaccamento dei vigili del fuoco di Macomer. I soccorritori hanno lavorato con estrema delicatezza e rapidità per estricare i tre occupanti rimasti bloccati all'interno dell'abitacolo accartocciato, provvedendo contestualmente alla messa in sicurezza del veicolo per evitare ulteriori rischi.

Una volta estratti dalle lamiere, i tre ragazzi sono stati immediatamente affidati alle cure del personale sanitario del 118, giunto sul luogo del sinistro con un'unità di base da Macomer. Le condizioni di uno dei passeggeri hanno tuttavia richiesto un trasferimento d'urgenza: per lui è stato infatti necessario l'intervento dell'elisoccorso, che lo ha trasportato in volo verso l'ospedale di Sassari. Gli altri due giovani sono stati assistiti sul posto e trasferiti nei presidi ospedalieri della zona per gli accertamenti del caso.