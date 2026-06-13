In arrivo su tutta l'Italia temperature più alte, superiori alle medie di questo periodo e che potrebbero raggiungere il picco nei prossimi giorni. La causa è la progressiva espansione verso il bacino del Mediterraneo di un massiccio promontorio anticiclonico di matrice subtropicale, comunemente noto come l'anticiclone africano. Questa imponente struttura agirà come una sorta di scudo atmosferico, stabilizzando il tempo da nord a sud e azzerando quasi ovunque le precipitazioni. Lo indicano le previsioni di Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, il quale spiega che le masse d'aria, originariamente caldissime e secche sopra il deserto del Sahara (in particolare tra Algeria, Tunisia e Libia), viaggeranno verso nord caricandosi di umidità nell'attraversare il Mar Mediterraneo.

Alla luce di questa situazione, nel fine settimana si prevede una prevalenza di sole da Nord a Sud con temperature massime comprese tra 28 e 35°C al Nord, tra 30 e 32°C al Centro e intorno a 30°C al Sud. Per quanto riguarda la Sardegna, i dati ufficiali di ARPAS Sardegna indicano per il fine settimana l'arrivo di sole e afa con temperature massime in aumento che supereranno i 32°C, venti a regime di brezza con calma nelle ore notturne e mari generalmente poco mossi o localmente mossi sui settori occidentali.

Nel dettaglio giornaliero:

Sabato 13: al Nord sole e caldo in aumento; al Centro sereno ovunque; al Sud sereno o poco nuvoloso. In Sardegna, secondo il bollettino ARPAS, il cielo sarà generalmente sereno con temperature in lieve o moderato aumento in entrambi i valori.

Domenica 14: al Nord sole e caldo in aumento; al Centro soleggiato ovunque; al Sud sole su tutti i settori. In Sardegna l'ARPAS prevede cielo generalmente sereno, con un possibile aumento della nuvolosità alta dalla serata e temperature ancora in lieve aumento.

Lunedì 15: al Nord locali temporali su Alpi orientali e soleggiato altrove; al Centro sole prevalente; al Sud sereno o poco nuvoloso. In Sardegna la tendenza indica temperature pressoché stazionarie sia nei valori minimi che nei massimi, con venti che continueranno a soffiare a regime di brezza e mari poco mossi ovunque.