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Una squadra dei Vigili del Fuoco della sede centrale di Sassari è intervenuta sulla Strada Provinciale 15, a Usini, a causa di un grave incidente stradale.
Per cause ancora in corso di accertamento, due auto che procedevano in direzioni opposte si sono scontrate frontalmente. Ad avere la peggio è stato uno dei due conducenti, rimasto ferito a seguito dello scontro.
I Vigili del Fuoco, giunti rapidamente sul posto, hanno collaborato attivamente con il personale sanitario del 118 per prestare le prime cure all'automobilista.