"Il copione della Giunta Todde è diventato monotono: ogni decisione è all'insegna della spartizione, non dell'interesse dei sardi. La proroga dei commissari delle aziende sanitarie è utile solamente per consentire alla presidente Todde e alla sua maggioranza di accordarsi su chi occuperà le poltrone. Seppure siano ben noti i problemi del Servizio sanitario regionale, peraltro peggiorati durante la gestione Todde-Bartolazzi, questi non vengono affrontati e si rinviano le soluzioni che pazienti, medici e operatori del comparto aspettano invano da tempo. Sacrificano il diritto alla salute dei sardi per le esigenze del Pd, che già aveva subito la spartizione pentastellata dei commissari".

Così in una nota Corrado Meloni, consigliere regionale di Fratelli d'Italia, ha commentato la delibera che proroga i commissari straordinari. "Hanno fatto 'pagare' alla Sardegna ben quattro mesi di esercizio provvisorio, con il solo obiettivo di cacciare i direttori generali delle aziende sanitarie nominati dalla precedente Giunta, per poi partorire una riformina sanitaria. Un pastrocchio amministrativo che rischia di essere bocciata dalla Corte costituzionale", afferma.

"Oltre il danno la beffa: in questi mesi di commissariamento - prosegue - non si rileva alcun atto finalizzato al miglioramento della sanità. Anzi, purtroppo è facile constatare un generale peggioramento nei servizi resi ai cittadini, con interminabili liste d’attesa, ospedali e territorio al collasso, un’insufficiente politica di prevenzione, la mancanza di medici, pediatri, infermieri, oss e personale amministrativo, nonostante le liste di idonei e precari ancora attendano risposte".

"Nonostante le tragedie di Dorgali e Aritzo e l’ultima disperata protesta del sindaco di Isili per garantire ai cittadini del Sarcidano-Barbagia di Seulo un adeguato servizio di pronto soccorso presso l’ospedale San Giuseppe, l'unica preoccupazione della Giunta Todde e dello sgangherato Campo largo è quella di occupare poltrone... prima che sia troppo tardi", ha concluso il Consigliere di FdI.