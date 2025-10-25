Una sfiducia totale da parte dei Progressisti nei confronti dell'assessore regionale all'Agricoltura, Gianfranco Satta: “Non ci rappresenta più”, esprime nettamente il partito in una nota ufficiale.

I Progressisti ribadiscono la volontà di continuare a partecipare al governo regionale e di condividere le responsabilità dell’azione amministrativa. “Vogliamo sostenere e rafforzare il lavoro della Regione – si legge nel comunicato – che, anche grazie al nostro contributo politico ed elettorale, è tornata nelle mani dello schieramento democratico”.

Il partito sottolinea inoltre di aver avviato un’interlocuzione con la Presidenza della Regione, evidenziando che la definizione dei tempi sarà decisiva per arrivare a una soluzione condivisa. “Da mesi – conclude la nota – l’attuale assessore dell’Agricoltura non rappresenta più i Progressisti nella Giunta regionale”.