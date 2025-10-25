Un giovane è stato arrestato dai Carabinieri del Reparto Territoriale di Olbia nel pomeriggio di ieri, 24 ottobre, durante un servizio mirato al contrasto dello spaccio di stupefacenti nel centro storico.

Nel corso del controllo, i militari hanno proceduto a una perquisizione personale e domiciliare, durante la quale avrebbero trovato e sequestrato circa 70 grammi di hashish, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e oltre 11mila euro in contanti, ritenuti collegati all’attività illecita.

Il giovane è stato posto agli arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità giudiziaria.L’operazione si inserisce nelle più ampie attività di controllo e prevenzione avviate dai Carabinieri nel centro di Olbia, che comprendono anche verifiche sulla circolazione stradale e contrasto alla guida in stato di ebbrezza.

Nel corso dei controlli è stata ritirata una patente di guida.