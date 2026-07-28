Con un voto unanime e senza dibattito, il Consiglio regionale della Sardegna ha approvato una norma che estende di dodici mesi la validità delle graduatorie delle procedure selettive del sistema Regione. Il provvedimento amplia quanto già previsto dalla legge regionale n. 3 del 6 febbraio scorso, includendo anche le graduatorie dell'Arpas pubblicate dal 1° gennaio 2022 e in scadenza il prossimo 31 agosto.

La proposta di legge è stata esaminata con la procedura d'urgenza prevista dall'articolo 102 del regolamento consiliare, consentendone una rapida approvazione. L'obiettivo è evitare la scadenza delle graduatorie ancora utilizzabili e garantire continuità alle procedure di assunzione all'interno del sistema regionale.

L'approvazione è arrivata subito dopo il via libera al disegno di legge sul Rendiconto 2025 della Regione, considerato un passaggio indispensabile prima dell'esame dei principali provvedimenti finanziari in calendario.

Da domani, infatti, l'Assemblea sarà chiamata a discutere il disegno di legge di assestamento del bilancio regionale 2026-2028. Al termine dei lavori odierni, il presidente del Consiglio ha aggiornato la seduta alle 10.30 del giorno successivo.