Giornata di silenzio elettorale quella di oggi in vista del voto per il referendum costituzionale confermativo relativo alla riforma della giustizia, che interviene sull'ordinamento della magistratura e introduce, tra le altre cose, la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri e l'istituzione di una nuova Alta Corte disciplinare. In Sardegna gli elettori aventi diritto sono 1.320.841, suddivisi in 1.847 sezioni.

Si vota domenica 22 e lunedì 23 marzo e i seggi, che si costituiscono oggi, resteranno aperti nel primo giorno di votazione dalle 7 alle 23, mentre il lunedì riapriranno alle 7 e chiuderanno alle 15. Poi inizierà lo spoglio delle schede. Il referendum è di tipo confermativo: non richiede quindi il superamento del quorum.

Per quanto riguarda il voto dei cittadini residenti all'estero, gli italiani iscritti all'Aire (l'anagrafe degli italiani residenti all'estero) potranno regolarmente votare per corrispondenza.