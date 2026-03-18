In vista del prossimo referendum costituzionale che si terrà domenica 22 e lunedì 23 marzo, l’Azienda ospedaliero universitaria di Sassari ha annunciato che i pazienti ricoverati avranno la possibilità di votare direttamente in ospedale.

Al fine di garantire la massima partecipazione, verranno istituiti quattro seggi elettorali all'interno delle strutture ospedaliere: due saranno posizionati in maniera fissa presso l'ospedale Santissima Annunziata in via De Nicola e presso le Cliniche universitarie di viale San Pietro. Inoltre, verranno allestiti due seggi speciali per consentire ai pazienti impossibilitati a spostarsi di votare direttamente all'interno dei loro reparti di ricovero.

Come votare in ospedale

Per partecipare alle elezioni durante un ricovero, è fondamentale seguire una procedura specifica. Bisogna ottenere l'autorizzazione dal Comune di residenza, completando l'apposito modulo disponibile nei reparti ospedalieri. Una volta compilato e firmato, il modulo deve essere consegnato al personale del reparto che si occuperà di inoltrarlo agli uffici competenti. È importante avere con sé la tessera elettorale e un documento di identità valido, oltre all'autorizzazione rilasciata dal Comune per poter esercitare il diritto di voto durante il periodo di ricovero.

"Garantire il diritto di voto anche alle cittadine e ai cittadini ricoverati rappresenta un impegno fondamentale per la nostra Azienda – ha dichiarato Alberto Mura, direttore amministrativo dell’Aou di Sassari –. Abbiamo messo in campo un’organizzazione capillare, con seggi fissi e seggi speciali nei reparti, per assicurare a tutti i pazienti che ne hanno diritto la possibilità di partecipare a un momento importante della vita democratica del Paese. È un’attenzione concreta alla persona, che si affianca alla qualità dell’assistenza sanitaria".

Per assicurare che i pazienti ospedalieri possano effettivamente esercitare il loro diritto di voto, è essenziale raccogliere in anticipo le loro dichiarazioni di volontà, specialmente per coloro che potrebbero non essere dimessi prima delle elezioni. I pazienti interessati dovranno compilare un modulo specifico che sarà trasmesso dal reparto di degenza all'ufficio aziendale competente.

Il personale dei reparti si occuperà di fornire informazioni e supporto organizzativo ai pazienti, informandoli sulla possibilità di votare direttamente in ospedale.

Inoltre, presso la Direzione medica del presidio ospedaliero, al 3° piano del Palazzo Rosa in via Monte Grappa, sarà attivo un Ufficio elettorale dedicato. Questo ufficio sarà a disposizione per fornire informazioni e rimarrà aperto anche sabato 21 marzo fino alle ore 17:00 e domenica 22 marzo fino alle ore 19:00.