"C'è chi dice 'votate no contro la Meloni', intanto non c'è nessuna possibilità che mi dimetta in nessun caso, voglio arrivare alla fine della legislatura". Così la presidente del Consiglio e leader di FdI Giorgia Meloni in chiusura della kermesse del partito per il sì al referendum sulla giustizia al Teatro Parenti di Milano.

"Io voglio farmi giudicare sul complesso del mio lavoro. Tra un anno, quando si andrà a votare alle politiche, avrete comunque la possibilità di mandare a casa il governo", ha aggiunto la premier.

"Se votate no, vi tenete questo governo e anche una giustizia che non funziona - ha poi precisato Meloni - Ci sono momenti in cui una nazione deve guardarsi allo specchio e decidere se restare come è o provare a diventare migliore, non restate a guardare e non giratevi dall'altra parte".

"Possiamo aprire una pagina nuova per la nostra nazione e dimostrare che, quando gli italiani decidono di scrivere il loro futuro, non c'è nulla che li possa fermare", ha concluso.