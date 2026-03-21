Attimi du paura nella notte all’ingresso di Olbia, dove un’auto ha preso fuoco mentre era in marcia lungo la Strada Provinciale 729. L’episodio si è verificato intorno all’1:30, rendendo necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco.

L’allarme è scattato dopo diverse segnalazioni giunte alla sala operativa. Una volta sul posto, la squadra ha trovato il veicolo già avvolto dalle fiamme, in particolare nella parte anteriore del motore, da cui si sarebbe originato l’incendio.

Secondo una prima ricostruzione, il rogo si è sviluppato mentre l’auto era ancora in movimento. Il conducente, unico occupante del mezzo, è però riuscito a mantenere la calma, accostare e uscire rapidamente dall’abitacolo, evitando conseguenze ben più gravi.

I Vigili del Fuoco hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area, mentre sul posto è intervenuta anche la Polizia di Stato di Olbia per regolare la circolazione lungo il tratto interessato.

Non si registrano feriti.