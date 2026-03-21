Un 31enne di Sanluri è stato denunciato dai carabinieri per porto illegale di oggetti atti ad offendere.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato controllato dai militari durante un servizio di pattugliamento nel centro abitato. L’attenzione della pattuglia è stata attirata da un’auto in sosta sospetta, con il conducente a bordo.

Il comportamento dell’uomo ha spinto i militari ad approfondire i controlli con una perquisizione personale e del veicolo. All’interno dell’auto è stato così trovato un coltello a serramanico lungo oltre 16 centimetri, detenuto senza giustificato motivo.

Il 31enne è stato quindi denunciato all’Autorità giudiziaria, mentre l’arma è stata sottoposta a sequestro.