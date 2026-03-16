In vista del Referendum costituzionale italiano del 22 e 23 marzo 2026, i comuni di Cagliari e Sassari attivano servizi e orari straordinari per agevolare gli elettori nelle operazioni di voto.

A Cagliari, a partire da lunedì 16 marzo, l’Ufficio Elettorale di Cagliari, gli Uffici di Città 4 e 5 e la Municipalità di Pirri osserveranno aperture straordinarie nell’ultima settimana prima della consultazione e durante i giorni di voto. Gli elettori sono invitati a controllare per tempo la validità della tessera elettorale e a rivolgersi agli sportelli con anticipo per evitare code e affollamenti negli ultimi giorni. Presso gli uffici sarà possibile richiedere la tessera elettorale o il duplicato in caso di esaurimento degli spazi o smarrimento del documento.

Gli sportelli dell’ufficio elettorale di piazza De Gasperi saranno aperti dal 16 al 19 marzo dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 18, mentre il 20 e 21 marzo l’orario sarà continuato dalle 9 alle 18. Nei giorni del voto, domenica 22 e lunedì 23 marzo, gli uffici resteranno aperti rispettivamente dalle 7 alle 23 e dalle 7 alle 15. Orari ampliati anche per gli Uffici di Città 4 e 5 e per la Municipalità di Pirri, con aperture straordinarie fino ai giorni delle consultazioni.

A Sassari, invece, sarà attivato un servizio dedicato agli elettori con gravi difficoltà motorie. Il Comune ha previsto il trasporto gratuito ai seggi, organizzato dall’associazione di volontariato Auser. Per prenotare il servizio sarà possibile contattare i numeri indicati dal 17 al 20 marzo, dalle 9 alle 12.

Sul sito istituzionale del Comune di Sassari è inoltre disponibile una sezione aggiornata con tutte le informazioni utili relative al referendum.