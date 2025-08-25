L’ambulatorio di Ginecologia e Ostetricia del territorio lascia il complesso sanitario di San Camillo e si trasferisce al “Conti”, ampliando l’offerta sanitaria dedicata alla salute femminile nel Sassarese. Con la nuova sede sarà possibile incrementare il numero delle prestazioni disponibili, potenziando i servizi specialistici e migliorando la qualità dell’assistenza.

Le pazienti avranno a disposizione visite ginecologiche specialistiche, visite ginecologiche con ecografia office, ecografie ginecologiche, pap test, visite di follow up per pazienti oncologiche e presa in carico delle pazienti affette da endometriosi. Tutte le prestazioni saranno prenotabili tramite il Cup.

Dal Distretto di Sassari fanno sapere che si sta lavorando per estendere ulteriormente l’attività, includendo i pap test di screening, il prelievo di campioni microbiologici e nuove prestazioni ginecologiche, con l’obiettivo di offrire un servizio ancora più completo e in linea con le esigenze di prevenzione e cura della popolazione femminile.