Poste Italiane ha aperto anche nella Città Metropolitana di Sassari le selezioni per consulenti finanziari. La ricerca, attiva fino al 7 settembre, è rivolta a laureati e laureandi interessati ad attività di promozione e vendita di servizi finanziari, prodotti assicurativi e di finanziamento.

I candidati selezionati saranno inseriti negli uffici postali e avranno l’opportunità di lavorare a contatto con i clienti. I consulenti finanziari di Poste Italiane sono professionisti con competenze tecniche e commerciali, in grado di assistere il cliente nelle sue scelte e proporre il prodotto più adatto alle sue esigenze.

Per candidarsi è necessario inviare la propria domanda entro il 7 settembre tramite la pagina web dedicata: https://carriere.posteitaliane.it/it/sites/CX_3001/jobs/preview/381/?mode=location.

Sono richieste passione per i mercati finanziari, assicurativi e per gli investimenti, buone capacità relazionali e di comunicazione, oltre all’orientamento al raggiungimento degli obiettivi. Costituiscono titolo preferenziale un percorso di studi in discipline economico-giuridiche, la conoscenza dei mercati e degli strumenti finanziari, dei prodotti assicurativi e di investimento, oltre alle normative che regolano la consulenza in materia di investimenti (direttiva MIFID II) e la distribuzione di prodotti assicurativi (direttiva IDD).