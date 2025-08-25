Novità positive per la sanità territoriale di Alghero e del circondario: tra oggi e i prossimi giorni prenderanno servizio tre medici di base, andando a coprire le necessità complessive della città catalana.

«L’arrivo di tre nuove professioniste – dichiara l’on. Valdo Di Nolfo, unico consigliere regionale algherese – è un segnale concreto e positivo per il nostro territorio. Dopo anni di difficoltà sul tema della medicina di base finalmente la Regione riesce a dare risposte tangibili, rafforzando la sanità di prossimità e restituendo fiducia alla comunità. È un passo importante a tutela del diritto alla salute, che passa proprio dalla presenza dei medici di base».

Il consigliere ha voluto esprimere un ringraziamento al commissario della ASL 1, Paolo Tauro, «per l’impegno e la capacità di tradurre in realtà un indirizzo politico forte, che oggi si concretizza in un risultato atteso e fondamentale per Alghero e il suo territorio».

«Un sincero augurio di buon lavoro – conclude Di Nolfo – va alle dottoresse Patrizia Meloni, Alessia Cossu e Giovanna Tanda, che con professionalità e dedizione diventeranno un punto di riferimento prezioso per migliaia di cittadini».