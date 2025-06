Una vittoria netta consegna la guida di Nuoro a Emiliano Fenu, candidato alle amministrative per il campo largo. Fenu ha superato la concorrenza dell’avversario principale, Giuseppe Luigi Cucca, a capo delle liste civiche di centrodestra.

Il nuovo sindaco nuorese prenderà così le redini della città dopo mesi difficili. A congratularsi con lui anche il segretario del M5S Giuseppe Conte: “Sono orgoglioso per la grande vittoria del nostro Emiliano Fenu, nuovo sindaco M5S di Nuoro”, afferma l’ex premier.

“Abbiamo lottato fianco a fianco contro i tagli del Governo a famiglie e imprese in Manovra, per una tassa sugli extraprofitti alle banche, per un po' di giustizia in questo Paese – prosegue Conte –. Di fronte alla chiamata della sua terra si è messo in gioco alle amministrative, nonostante per il Movimento fra clientele e potentati locali consolidati non sia mai facile. E ha vinto al primo turno”.

“Si batterà come un leone per il suo territorio. Forza Emiliano, forza Movimento!”, conclude il leader pentastellato. Fenu era stato eletto alla Camera nel 2022, ma, visto il nuovo impegno a capo di un Comune da oltre 15mila abitanti, sarà costretto alle dimissioni per dedicarsi esclusivamente alla sua Nuoro.