Lunedì 16 marzo alle ore 11 l’Aula Magna del Palazzo storico dell’Università degli Studi di Sassari ospiterà un incontro dedicato al referendum costituzionale sulla magistratura con la partecipazione dell’ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

L’iniziativa, dal titolo “Studenti a confronto sul Referendum”, è promossa dall’Associazione Dottorandi e Dottori di Ricerca in Italia – sezione Dottorato Sassari – ed è organizzata da studentesse, studenti e dottorandi dell’ateneo. L’obiettivo è offrire uno spazio di approfondimento e confronto sui temi al centro della consultazione referendaria e sulle implicazioni istituzionali e democratiche dello strumento referendario.

Durante l’incontro Conte, professore ordinario di diritto privato ed ex capo del governo, dialogherà direttamente con gli studenti, rispondendo alle domande del pubblico e affrontando gli aspetti giuridici e politici della riforma.

L’evento si aprirà con i saluti istituzionali del prorettore vicario dell’Università di Sassari Andrea Fausto Piana, del sindaco di Sassari Giuseppe Mascia e della presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde.

L’introduzione e la moderazione saranno affidate a Enrico Baroffio, dottorando in Scienze giuridiche e presidente della sezione sassarese dell’ADI.

Il momento centrale della mattinata sarà il dialogo con studentesse e studenti, chiamati a intervenire con domande e riflessioni in un confronto diretto con le istituzioni.