Venticinque pecore sono morte in un incendio che nel pomeriggio di oggi ha distrutto una stalla adibita a ricovero di animali in località Pandelavai, nelle campagne di Orgosolo.

L’allarme è scattato intorno alle 14.30. Sul posto è intervenuta la squadra 1A della sede centrale dei Vigili del Fuoco di Nuoro, che ha provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza l’area.

Per gli animali non c’è stato purtroppo nulla da fare: le pecore sono rimaste intrappolate all’interno della struttura e sono morte a causa del rogo.

Al termine delle operazioni sono state avviate le verifiche per ricostruire la dinamica dell’incendio. Dai primi accertamenti non sarebbero emersi elementi che facciano pensare a un’origine dolosa.