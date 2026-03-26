Cambio ai vertici del gruppo al Senato di Forza Italia: Maurizio Gasparri ha infatti deciso di lasciare l’incarico di capogruppo, ufficializzando la scelta nel pomeriggio di oggi, giovedì 26 marzo 2026.

“Ho deciso autonomamente di lasciare il mio incarico da capogruppo di Forza Italia al Senato - ha dichiarato Gasparri - Chi ha un lungo percorso basato sulla solidità e il senso del dovere e non solo sull’incarico che svolge, sa come gestire tempi e modalità in momenti complessi. Avanti con coerenza e guardando al futuro”.

Alla base della decisione ci sarebbero le tensioni interne al partito: secondo quanto emerso, 14 senatori su 20 avrebbero firmato una lettera chiedendo la sostituzione del capogruppo per garantire maggiore unità. A Gasparri sarebbero state concesse 48 ore per gestire l’uscita.

Nella lettera si convocano i senatori alle ore 16.30, con all’ordine del giorno le dimissioni e il voto per eleggere il successore. Tra i nomi più accreditati per subentrare c’è quello di Stefania Craxi, attuale presidente della commissione Esteri e Difesa.

Le dimissioni arrivano in un momento delicato per il partito, dopo quelle dell’ex ministra del Turismo Daniela Santanchè.