Il tessuto produttivo del Nord Sardegna si trova a un importante bivio tra sfide globali e necessità di radicamento locale. In questa situazione, Confartigianato Imprese Sassari sta portando avanti il suo impegno a livello territoriale organizzando un significativo evento dal titolo "Credito, incentivi e sviluppo: le opportunità per le imprese". Questo incontro è pianificato per il prossimo venerdì 27 marzo alle 18 presso l'Aula Consiliare del Comune di Bonorva.

Questo evento non è isolato, ma si inserisce in un percorso di successo già avviato dall'associazione. Negli ultimi mesi, Confartigianato ha promosso una serie di incontri in diverse zone della provincia, con l'intento di ridurre la distanza informativa tra le PMI e gli strumenti di finanziamento agevolato. Questi incontri hanno dimostrato l'importanza del dialogo diretto tra istituzioni, enti finanziari e artigiani, che ha permesso a molti imprenditori di sbloccare pratiche e comprendere meglio i bandi e le linee di finanziamento spesso complessi.

La serata a Bonorva sarà aperta dai saluti istituzionali di Massimo D’Agostino (Sindaco di Bonorva), Marco Rau (Presidente di Confartigianato Sassari) e Aldo Salaris (Vicepresidente del Consiglio RAS), sottolineando la collaborazione tra amministrazione regionale, locale e rappresentanza di categoria. Durante il dibattito, interverranno esperti come Riccardo Barbieri (Presidente Sfirs), Maria Amelia Lai (Presidente Finart), insieme a Vittorio Oggiano e Claudia Farina di Finart.

Il moderatore dell'incontro, Gavino Sini, Segretario di Confartigianato Sassari, guiderà l'analisi dei nuovi bandi regionali, delle linee di credito agevolato e dei contributi a fondo perduto necessari per investire in macchinari, digitalizzazione e sostenibilità energetica. L'obiettivo è trasformare le idee in progetti bancabili e competitivi. In un periodo in cui l'accesso al credito è particolarmente complicato, il supporto di Confartigianato diventa cruciale per non perdere le opportunità di crescita offerte dal 2026.