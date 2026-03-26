Pasqua è ormai imminente e, presso la sezione di Cardiologia Pediatrica del Policlinico Duilio Casula di Cagliari, è stato compiuti un grande gesto di generosità verso i piccoli pazienti affetti da patologie cardiache: un donatore anonimo ha infatti regalato 40 uova di cioccolato che saranno distribuite ai bambini alla fine delle loro visite dalla dottoressa Paola Neroni, responsabile della struttura.

"Ringraziamo il benefattore - dice con gioia la pediatra cardiologa Neroni - che anche quest'anno, con la sua generosa donazione, ha regalato non solo le uova di Pasqua ai piccoli pazienti ma anche un sorriso e un momento di spensieratezza alle famiglie, alleviando il peso della visita e rendendo tutto più dolce".

"I pazienti cardiopatici seguiti - dice ancora la specialista Neroni - nella Cardiologia Pediatrica, struttura che afferisce alla Terapia intensiva neonatale diretta dal professor Vassilios Fanos, sono circa 700. Ci occupiamo di screening, diagnosi e trattamento delle cardiopatie congenite a partire dalla fase prenatale sino all'età adolescenziale".

"Ogni anno - conclude la specialista dell'Aou di Cagliari - eseguiamo circa 5.500 prestazioni tra prime visite e visite di controllo, come ecocardio, ecocardio fetale, visita cardiologica, ECG, Holter ecg 24 ore, sia ai pazienti ricoverati nei vari reparti dell'Aou di Cagliari che esterni".