È ufficiale: sarà EroCaddeo il protagonista musicale della notte di San Silvestro a Bosa, che si prepara ad accogliere il nuovo anno con uno degli artisti emergenti più interessanti del panorama musicale italiano.

Cantautore capace di trasformare emozioni, esperienze personali e storie di vita in canzoni intense, EroCaddeo si è fatto conoscere dal grande pubblico a X Factor 2025, dove, nella squadra di Achille Lauro, ha conquistato il secondo posto, distinguendosi per la sensibilità interpretativa e una scrittura musicale personale. Il suo inedito "Punto" ha superato i 10 milioni di ascolti, mentre il percorso dell'artista è proseguito con il primo album "Scrivimi quando arrivi (punto)" e con un tour che lo ha portato sui palchi di tutta Italia; il suo viaggio musicale continua, perché EroCaddeo è tra i 15 vincitori di Area Sanremo 2026, nel percorso di selezione verso il Festival di Sanremo 2027.

Dopo la mezzanotte la festa di Bosa continuerà: a far ballare e cantare tutta la piazza arriveranno gli Share the Love Band, tribute band di Cesare Cremonini, con i più grandi successi di uno degli artisti più amati della musica italiana. Per dare il benvenuto al 2027 è previsto inoltre uno spettacolo di fuochi d'artificio con visuale dal Castello Malaspina: il cielo di Bosa si illuminerà di mille colori in, dopo il conto alla rovescia e il brindisi.

Le attrazioni e gli intrattenimenti organizzati dall'amministrazione comunale in collaborazione con le realtà associative e culturali del territorio, tra cui Fondazione Bosa, Centro Commerciale Naturale, Pro Loco Melchiorre Melis, Decoriamo Bosa e Cirko Vertigo, non riguardano solo il Capodanno: dal 2 dicembre 2026 al 10 gennaio 2027, è stato allestito un ricco calendario di appuntamenti per tutte le generazioni. Il 5 dicembre l'accensione delle luminarie darà ufficialmente il via alle festività, con una giornata di eventi. Seguiranno il Villaggio di Babbo Natale, gli spettacoli gospel, le live band e la Befana con i Vigili del Fuoco, tra le vie e le piazze della città. Non mancheranno i mercatini di Natale e la pista di ghiaccio. Tra le novità spicca la manifestazione "Bosa Incantata - Il Castello delle Meraviglie", promosso dalla Fondazione Cirko Vertigo con la direzione artistica di Paolo Stratta, prima edizione di un festival di circo contemporaneo e arti performative, con artisti e compagnie nazionali e internazionali.