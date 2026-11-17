Al culmine di una discussione scoppiata per futili motivi, ha aggredito verbalmente l’ex coniuge rivolgendole gravi minacce anche in presenza dei figli. Un operaio di 49 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia dai Carabinieri della Stazione di Iglesias, intervenuti a seguito di una segnalazione al 112.

I militari, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno subito rintracciato l'uomo e, ricostruiti i fatti, hanno proceduto con l'arresto. Al termine delle formalità di rito in caserma, il 49enne è stato trasferito nel carcere di Uta a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.