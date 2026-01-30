Una storia a lieto fine fatta di umanità e attenzione arriva oggi da Bologna.

Sull’autostrada A1, gli agenti di Polizia Stradale, Roberto e Rocco, durante un consueto controllo, sono prontamente intervenuti per mettere in sicurezza un cane meticcio che vagava spaventato e infreddolito tra le corsie, creando pericolo per sé e per gli automobilisti.

Raggiunto in pochi minuti, il cagnolino è stato immediatamente tranquillizzato, soccorso e portato in ufficio, dove è stato accudito. Grazie al microchip è stato possibile rintracciare il proprietario. Il dolcissimo Leon è così potuto tornare finalmente a casa, tra le braccia del suo amico umano.

Una vicenda che dimostra, ancora una volta, la stretta vicinanza delle forze dell'ordine non solo alle persone, ma anche ai nostri amici a quattro zampe.