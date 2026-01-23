Un miliardo di euro di stanziamenti urgenti per le Regioni colpite dal maltempo, con particolare attenzione a Calabria, Sardegna e Sicilia. È la richiesta avanzata dal vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, intervenuto in videocollegamento all’apertura della tre giorni di lavori in Abruzzo.

Nel suo messaggio di saluto, Salvini ha sottolineato di seguire con grande attenzione le ricadute dell’emergenza meteo su infrastrutture e trasporti, assicurando che, non appena possibile, si recherà nei territori maggiormente danneggiati per verificare direttamente la situazione.

La posizione del leader leghista è stata diffusa attraverso una nota della Lega, nella quale viene ribadita la necessità di un intervento rapido e consistente da parte del Governo per sostenere le aree colpite dagli eventi atmosferici estremi.