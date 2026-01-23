Una tragedia improvvisa ha colpito Crispiano, in provincia di Taranto, dove una bambina di cinque anni è morta a seguito di un arresto cardiaco. L’allarme è scattato quando le condizioni della piccola si sono aggravate mentre si trovava con la madre.

I sanitari del 118 sono intervenuti tempestivamente e hanno tentato a lungo di rianimarla. Le manovre di soccorso si sono protratte per circa 55 minuti, ma ogni tentativo si è rivelato purtroppo inutile. Sul posto è arrivato anche il direttore del 118 di Taranto, Mario Balzanelli, che ha seguito personalmente le operazioni. «Sono devastato – ha dichiarato – si è trattato di un arresto cardiaco refrattario letale, una tragedia, un evento catastrofico. Era una bambina bellissima, con tutta la vita davanti».

Secondo le prime informazioni, nei giorni precedenti la bambina avrebbe manifestato mal di testa e perdita di appetito, sintomi che ora assumono rilievo nell’ambito degli accertamenti in corso. Sarà la Procura a disporre l’autopsia, necessaria per chiarire con precisione le cause del decesso e ricostruire quanto accaduto nelle ore precedenti alla tragedia.

Al momento, gli inquirenti e i medici non escludono diverse ipotesi: tra queste una miocardite virale, un aneurisma oppure una meningite. Solo gli esami medico-legali potranno stabilire l’origine dell’arresto cardiaco che ha stroncato la vita della bambina.