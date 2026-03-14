La Regione Sardegna partecipa alla 18ª edizione di "Olio Capitale", il salone internazionale degli oli extravergini tipici e di qualità in programma a Trieste dal 13 al 15 marzo, con una collettiva di 13 produttori regionali e la presenza del Consorzio di tutela dell’Olio extra vergine di oliva Dop Sardegna. L’iniziativa rientra nella strategia della Giunta regionale di promozione e valorizzazione delle produzioni agroalimentari dell’Isola nei principali appuntamenti fieristici nazionali e internazionali.

“La presenza della Sardegna a Olio Capitale – sottolinea l’assessore dell’Agricoltura Francesco Agus – è un investimento sulla qualità e sull’identità delle nostre produzioni. L’olivicoltura è un settore che unisce tradizione, paesaggio e capacità imprenditoriale e che può rappresentare una leva importante per lo sviluppo dei nostri territori. Accompagnare le imprese nei principali contesti di promozione internazionale significa rafforzare la competitività del comparto e dare valore al lavoro dei nostri produttori”.

La partecipazione della Sardegna è organizzata dall’Agenzia Laore e prevede uno spazio espositivo dedicato, nel quale le aziende sarde presenti potranno incontrare operatori del settore, buyer e pubblico specializzato, oltre a momenti di approfondimento dedicati all’olivicoltura, ai modelli produttivi e alle nuove opportunità di sviluppo legate all’oleoturismo. Nel corso della manifestazione il comparto olivicolo sardo sarà protagonista anche di alcuni incontri tecnici e di degustazioni guidate dedicate agli oli dell’Isola, occasioni di confronto e promozione che vedranno la partecipazione dell’assessore Agus.

“Accanto alla qualità dell’olio – spiega l’esponente della Giunta – stiamo lavorando anche per costruire nuove opportunità di crescita legate all’oleoturismo. Mettere insieme produzione agricola, cultura del territorio e accoglienza significa creare nuove occasioni di reddito per le aziende e nuove esperienze per chi sceglie di conoscere la nostra Isola attraverso le sue eccellenze”.

La partecipazione a "Olio Capitale", si legge in una nota, "rappresenta un’importante vetrina per il comparto olivicolo regionale, che negli ultimi anni sta investendo sempre di più su qualità, innovazione e valorizzazione territoriale, rafforzando il legame tra produzione agricola e promozione del patrimonio agroalimentare della Sardegna".