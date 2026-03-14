Era stato denunciato poche ore prima, ma avrebbe colpito di nuovo quasi subito. Un 29enne di origini algerine, senza fissa dimora, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Cagliari Stampace dopo essere stato sorpreso mentre rovistava all’interno di un furgone parcheggiato nel centro della città.

Il giovane era stato denunciato nella notte precedente per un furto aggravato ai danni di un’autovettura e per resistenza a pubblico ufficiale. Nel corso della stessa giornata, però, sarebbe tornato a entrare in azione.

L’episodio è avvenuto in via Manno, dove un cittadino ha contattato la centrale operativa segnalando la presenza di un uomo che si aggirava con atteggiamento sospetto all’interno di un furgone in sosta. Sul posto sono intervenuti rapidamente i militari della stazione di Stampace, che sono riusciti a rintracciare e bloccare l’indiziato prima che si allontanasse.

Durante la perquisizione personale i carabinieri hanno trovato nella sua disponibilità alcune armi improprie, in particolare un coltello a serramanico e il collo frantumato di una bottiglia. Inoltre l’uomo aveva con sé uno zaino con denaro contante e documenti di identità, risultati provenire da un ulteriore furto appena commesso ai danni di un’auto parcheggiata nella stessa zona.

Alla luce della reiterazione dei fatti e degli oggetti rinvenuti, il 29enne è stato arrestato con l’accusa di furto e denunciato anche per porto abusivo di armi od oggetti atti a offendere. Su disposizione dell’autorità giudiziaria è stato quindi accompagnato in tribunale per il giudizio con rito direttissimo.