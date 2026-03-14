Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione civile ha emesso per oggi un avviso di allerta meteo con codice giallo per rischio idrogeologico in diverse aree della Sardegna. L’allerta entrerà in vigore dalle 18 di oggi, 14 marzo 2026, e resterà valida fino alla mezzanotte del 15 marzo.

La criticità, classificata come ordinaria, riguarda in particolare le zone di allerta Montevecchio Pischinappiu, Tirso e Logudoro, dove potrebbero verificarsi fenomeni legati alle precipitazioni e temporali.

La Protezione civile invita la popolazione ad adottare alcune precauzioni in caso di maltempo. In presenza di temporali è consigliato restare nelle proprie abitazioni e, nel caso ci si trovi in locali seminterrati o al piano terra, spostarsi ai piani superiori. È inoltre opportuno limitare gli spostamenti in auto solo alle situazioni di reale necessità e seguire costantemente gli aggiornamenti sull’evoluzione delle condizioni meteo e sulle eventuali indicazioni diffuse dalle strutture territoriali di protezione civile.

Tra le raccomandazioni principali c’è anche il divieto di attraversare torrenti in piena sia a piedi sia con qualsiasi mezzo. Si invita inoltre a non sostare vicino a ponti, argini di fiumi o torrenti e a evitare il passaggio nei sottopassi durante le fasi di maltempo più intenso.

NEL DETTAGLIO IN SARDEGNA: domenica 15 marzo 2026 - fonte Arpas

Cielo nuvoloso con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati deboli o localmente moderati. Attenuazione dei fenomeni dalla seconda parte della giornata. Deboli nevicate oltre i 1200 metri sui rilievi del Gennargentu.

Temperature: minime senza variazioni di rilievo, massime in moderata o sensibile diminuzione.

Venti: deboli o moderati da ovest nord-ovest in attenuazione e rotazione dai quadranti settentrionali in serata. Forti sulle coste occidentali nella prima parte della giornata.

Mari: mossi o molto mossi, agitati sui settori occidentali.

NEL DETTAGLIO IN SARDEGNA: lunedì 16 marzo 2026 - fonte Arpas

Cielo parzialmente nuvoloso con precipitazioni isolate sui settori orientali, anche a carattere di rovescio, nella prima parte della giornata. Cielo poco nuvoloso salvo locali addensamenti dal pomeriggio.

Temperature: in moderato o sensibile aumento in entrambi i valori.

Venti: deboli o moderati dai quadranti settentrionali in attenuazione nel corso della serata.

Mari: molto mossi, agitati sulle coste occidentali con moto ondoso in attenuazione in serata.

TENDENZA PER I GIORNI SUCCESSIVI - fonte Arpas

La giornata di martedì sarà caratterizzata da cielo generalmente poco nuvoloso; per mercoledì si prevede cielo nuvoloso con precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio, principalmente sul settore orientale. Le temperature tenderanno ad un generale calo in entrambi i valori, principalmente nella giornata di mercoledì. I venti soffieranno deboli o moderati dai quadranti settentrionali con locali rinforzi sulla costa orientale. I mari saranno mossi o molto mossi.