Otto ore di lavoro per salvare Teddy, un cagnolino rimasto intrappolato in un cunicolo per lo scolo delle acque all’interno del cortile di un’abitazione a Villa Santa Lucia, in provincia di Frosinone.

L’intervento dei vigili del fuoco si è rivelato lungo e particolarmente complesso a causa dello spazio ristretto in cui l’animale era rimasto bloccato. Le squadre hanno lavorato per oltre 8 ore per raggiungerlo nel passaggio angusto e metterlo in sicurezza.

Il recupero è stato completato nella serata di ieri, quando Teddy è stato finalmente riportato all’esterno. Una volta liberato, i soccorritori hanno fatto avvicinare il proprietario del cane per rassicurarlo e permettergli di uscire dal condotto senza timore.

Alle operazioni hanno preso parte anche due unità specializzate USAR (Urban Search and Rescue), arrivate in supporto dalla direzione regionale Lazio, insieme agli operatori dei mezzi speciali. L’intervento rientra tra le attività di soccorso tecnico attribuite al Corpo dei vigili del fuoco.