Dopo la pausa estiva, il Consiglio regionale torna a riunirsi martedì 16 settembre alle ore 10.30. All’ordine del giorno spicca la proposta di legge sul fine vita, la 59/A a prima firma Deriu, sulle procedure e i tempi per l’assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito, in attuazione della sentenza n. 242/2019 della Corte costituzionale. Si tratta del provvedimento che, prima di Ferragosto, era stato rinviato per lasciare spazio all’esame della variazione di bilancio.

Il calendario dei lavori, formalizzato dalla conferenza dei capigruppo, prevede anche la discussione del disegno di legge 130 relativo all’adeguamento della legge regionale 47/1979 sulla formazione professionale, alla luce dei principi del Piano nuove competenze – transizioni approvato a livello nazionale, e alcune mozioni. La prima è la 24 (Ticca e più) sull’autonomia differenziata e l’urgenza di adottare le norme di attuazione dello Statuto finalizzate a rafforzare la competitività della Sardegna.

I lavori proseguiranno con l’esame delle mozioni: 27 (Truzzu e più) sulla necessità urgente di pianificare l’utilizzo in orario serale, notturno e festivo dei parcheggi di proprietà della Regione Autonoma della Sardegna ubicati nei centri cittadini delle principali locali sarde; 33 (Cocco e più) a sostegno del sistema universitario della Sardegna attraverso una ricognizione coordinata delle risorse pubbliche regionali; 42 (Truzzu e più) sulla necessità urgente di avviare i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza della strada statale 554 e realizzare il “corridoio Golfo degli Angeli”, primo viale di comunicazione integrato e sostenibile, stradale-ferroviario-ciclopedonale, 47 (Deriu e più) sul sostegno alla proposta di legge costituzionale di iniziativa popolare ”Ma quale casa?”, 60 (Sorgia e più) per la richiesta urgente di intervento presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per garantire la continuità operativa degli educatori socio-pedagogici nel progetto Home care premium (HCP), 66 (Sorgia e più) per il potenziamento della diagnosi precoce e della terapia di cross linking corneale (CXL) nei pazienti affetti da cheratocono in Sardegna.