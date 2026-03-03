Si svolgerà il prossimo venerdì 6 marzo, presso il Padiglione Filigosa, all’interno dell’ex Caserme Mura di Macomer, l’incontro informativo intitolato "Le ragioni del Sì – Per una giustizia giusta ed efficiente", dedicato al referendum sulla riforma della giustizia previsto per il prossimo 23 marzo.

L’evento verrà introdotto dall’avvocato Marco Porcu, che traccerà il quadro generale del referendum e presenterà il programma della serata. Saranno formulati i saluti istituzionali, seguiti dagli interventi di alcuni relatori di spicco del settore legale, come la dr.ssa Adriana Carta, magistrato in quiescenza e componente del Comitato Vassalli, l’avvocato Umberto Cossu, del Comitato Sì Riforma, e l’avvocato Enrico Meloni, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Oristano.

La chiusura dell’incontro verrà affidata all’avvocato Pietro Salis, componente del Comitato Vassalli.

L’iniziativa, aperta alla cittadinanza, costituirà un momento di informazione e confronto sul tema della riforma della giustizia, evidenziando le ragioni del Sì, con l’obiettivo di stimolare un dibattito consapevole in vista del voto.