"La vicenda del finanziamento della Regione alla festa del Fatto Quotidiano è l'emblema della consueta doppia morale dei Cinquestelle, tanto pronti ad accusare chiunque quanto lesti nell'utilizzare i soldi dei cittadini in maniera spregiudicata. Sono troppi i pasticci che hanno caratterizzato questa spesa: la procedura di promozione avviata prima della certezza della disponibilità delle risorse; il Servizio Comunicazione istituzionale della Presidenza della Regione che adotta la determinazione per utilizzare risorse non ancora nella sua disponibilità; il Piano di comunicazione approvato dalla Giunta regionale dopo la determina a contrarre per cercare di rimediare all’errore".

Così Paolo Truzzu, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, che ha presentato un’interrogazione "sulla partecipazione della Regione Sardegna alla Festa de Il Fatto Quotidiano, destinando 67.100 euro alla società Sport Network, concessionaria pubblicitaria del quotidiano". "Per la prima volta nella storia della Regione Sardegna - prosegue Truzzu -, c'è stato un finanziamento per la festa ufficiale di un quotidiano, dove l’ospite d’onore era Giuseppe Conte, cioè il segretario nazionale del Movimento 5 Stelle, partito della presidente Todde. Una serie di coincidenze che configura la spesa come una ‘cortesia’ al quotidiano più vicino al partito della Presidente”.

“Perciò, abbiamo chiesto quali elementi abbiano portato a individuare la festa del Fatto Quotidiano come evento ideale per promuovere il Progetto Einstein Telescope e rafforzare la candidatura del sito di Sos Enattos – ha aggiunto – Ma anche quali fossero le caratteristiche dello stand della Regione Sardegna; se siano state realizzate altre azioni di comunicazione all’interno dell’evento; se, oltre ai 67.100 euro, la Regione ha dovuto sostenere ulteriori spese per l’allestimento dello stand; se, durante i giorni della festa, siano stati impiegati dipendenti regionali nello stand, che peraltro, per le immagini disponibili, è sembrato abbastanza deserto. Infine, quali altre azioni per la promozione del Progetto Einstein Telescope siano in programma entro l’autunno 2025 e con quali altri quotidiani e società editoriali entro l’anno”, ha concluso.