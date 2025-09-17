Per motivi del tutto sconosciuti, un 17enne avrebbe aggredito a martellate un suo ex compagno di classe, 18 anni, nei corridoi dell'istituto tecnico industriale Alessandro Volta di Napoli.

Il giovane si sarebbe poi allontanato dal luogo del crimine, e sarebbe stato avvistato da alcuni testimoni mentre si aggirava nei pressi della stazione ferroviaria.

Raggiunto a casa dai carabinieri, dove il 17enne era già rientrato, sarebbe stato rinvenuto nell'abitazione il martello, nascosto all'interno dello zaino. Il giovane è stato così arrestato per tentato omicidio.

Il ferito, invece, è stato trasferito in codice giallo all'Ospedale Pellegrini con vistose ferite alla testa. Il presunto aggressore è stato infine trasferito nel centro di prima accoglienza dei Colli Aminei.





