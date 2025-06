Con una percentuale che sfiora il 60%, Emiliano Fenu, deputato M5s e candidato del Campo Largo, è il nuovo sindaco di Nuoro.

L'esponente pentastellato quando lo scrutinio è ancora in corso ha ricevuto una telefonata di congratulazioni dal suo diretto avversario, Giuseppe Luigi Cucca, a capo di liste civiche di centrodestra, attuale leader di Idv in Sardegna, già senatore ed ex segretario regionale del Pd. Fenu, secondo i dati confluiti nelle sedi dei partiti del centrosinistra, è accreditato attorno al 60%, una percentuale che gli vale la vittoria al primo turno.

"Ho fatto gli auguri a Emiliano Fenu. Gli ho anche detto che mi metto a disposizione per il bene di Nuoro e la nostra e la mia sarà un'opposizione costruttiva", ha detto Cucca all'ANSA.

Il risultato ormai acquisito attende ancora l'ufficialità da parte del Viminale: nel sito ufficiale Eligendo e in quello del Comune di Nuoro, infatti, la rilevazione va e rilento e risulta scrutinata solo una sezione su 44. Restano distanti gli altri due candidati outsider: Lisetta Bidoni (Progetto per Nuoro) e Domenico Mele (Democrazia sovrana popolare).

Le congratulazioni del M5S Sardegna: "Complimenti a Emiliano Fenu, eletto sindaco di Nuoro. Il Movimento 5 Stelle Sardegna elegge il suo primo sindaco e lo fa con una coalizione progressista, la stessa che governa la Sardegna. Complimenti ad Emiliano, i nuoresi sono con te. E grazie alla nostra Alessandra Todde per l’amore, l’impegno e l’infinita passione. La Sardegna, oggi ancora di più, è in ottime mani. Avanti tutta!".

Gli esponenti del Pd : "Una vittoria chiara, che chiude una fase politica e ne apre un'altra. Una scelta netta da parte delle nuoresi e dei nuoresi, che hanno premiato un progetto serio, costruito con metodo e visione. Il Partito democratico ha creduto fin dall'inizio nella necessità di unire, di lavorare per un campo largo e riformista capace di dare risposte concrete a una città che da troppo tempo aspettava un'amministrazione all'altezza delle sue necessità - si legge in un post sui social dem - Questa vittoria è anche il frutto di un lavoro collettivo, di una campagna fatta senza scorciatoie, con incontri, ascolto e una proposta credibile. Non ci resta che governare: Lo faremo con lo stesso approccio con cui abbiamo costruito questa candidatura: con serietà, senza proclami, e con il massimo senso del dovere. Grazie a chi ci ha dato fiducia. Ora si lavora".