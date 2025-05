Si è aperto oggi a Roma il Congresso nazionale di Forza Italia Giovani, un appuntamento che ha riunito al Palazzo dei Congressi all’Eur oltre 650 delegati con diritto di voto e centinaia di giovani provenienti da ogni parte d’Italia. L’evento si preannuncia come un momento di rilievo per il movimento giovanile del partito, non solo per la massiccia partecipazione, ma anche per la presenza di ospiti dal forte richiamo mediatico.

A catturare l’attenzione è soprattutto la partecipazione del rapper Fedez, ospite “speciale” della giornata, che per la prima volta ha scelto di intervenire in un momento di confronto politico. Il suo contributo verterà su temi di grande attualità come il bullismo e il disagio sociale. “Fedez sarà l'ospite d'eccezione, ha deciso per la prima volta di partecipare a un momento di confronto politico”, ha spiegato Benigni, sottolineando l’importanza dell’intervento del cantante in un contesto politico-giovanile.

La scelta della sede – lo storico Palazzo dei Congressi dell’Eur – non è casuale e richiama simbolicamente le origini del partito. “Sarà un momento straordinario per il movimento giovanile: un’occasione per la nuova classe dirigente di esprimersi, confrontarsi, di 'esserci'”, viene sottolineato dagli organizzatori, che vedono nel congresso un’importante piattaforma per dare voce alle nuove generazioni.

Accanto a Fedez, altri volti noti prenderanno parte all’evento. Tra questi il campione olimpico di nuoto Massimiliano Rosolino, simbolo dello sport italiano, e il giornalista Paolo Del Debbio, che avrà il compito di chiudere i lavori della giornata. “Abbiamo previsto la presenza di diversi ospiti direi molto rilevanti, tra cui Rosolino che ha segnato la storia dello sport italiano nel campo del nuoto e l’amico, una guida per noi, Paolo Del Debbio”, ha aggiunto Benigni.

L'inivto a Fedez fa discutere

La partecipazione di Fedez al congresso nazionale dei giovani di Forza Italia ha tuttavia suscitato un acceso dibattito, sia all'interno del partito che sui social media. Il rapper è infatti noto per le sue posizioni critiche nei confronti del centrodestra e in particolare di Silvio Berlusconi.

Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia al Senato, ha giustificato l'invito affermando: "Da Fedez mi dividono molte cose, ha avuto stili di vita anche discutibili, ma ultimamente ha maturato molte riflessioni sul disagio giovanile". Tuttavia, non tutti nel partito hanno accolto favorevolmente questa scelta. Alcuni esponenti della vecchia guardia hanno espresso perplessità, ricordando le passate dichiarazioni offensive del rapper nei confronti di Berlusconi. Un forzista ha commentato: "Non mi va giù trasformare Fedez in una guest star solo per avere l'attenzione dei media dopo che ne ha dette di cotte e di crude contro il nostro presidente Berlusconi".

Nonostante le polemiche, altri membri del partito vedono l'evento come un'opportunità per avvicinarsi alle nuove generazioni. Un altro esponente ha dichiarato: "Fedez è cresciuto nelle periferie e resta un rapper molto amato dai ragazzi, nessuno meglio di lui conosce il disagio"