La Regione Sardegna a Londra al “Real Italian Wine & Food Experience”, nelle giornate di ieri e oggi (dal 26 al 27 aprile) ospitata negli spazi dell’ExCeL London, uno dei centri fieristici più prestigiosi della capitale britannica. Un appuntamento strategico, promosso dalla Giunta regionale e organizzato dall’Agenzia Laore, che vede la partecipazione di 27 Piccole e medie imprese (Pmi) sarde, espressione autentica di un sistema produttivo dinamico, identitario e sempre più orientato all’export.

Due giornate dedicate all’incontro tra domanda e offerta internazionale, ma anche al racconto dell’Isola: tra i momenti più significativi, la Masterclass “Sardinia Uncorked: Sea, Salt and Signature Pairings”, un viaggio sensoriale che unisce vino e cibo, tradizione e innovazione, rafforzando il posizionamento della Sardegna come destinazione enogastronomica di qualità.

La partecipazione londinese si inserisce in una strategia più ampia che, nel solo mese di aprile, ha visto la Sardegna protagonista anche al Vinitaly 2026, al Seafood Expo Global 2026 di Barcellona e al Macfrut 2026 di Rimini. Un percorso coerente che punta a consolidare la presenza delle imprese sarde nei principali hub commerciali europei. La presenza a Londra chiude un mese intenso di attività internazionale e conferma una linea chiara: accompagnare le imprese sarde nei mercati che contano, sostenere la loro competitività e trasformare queste occasioni in risultati tangibili per l’economia e il lavoro in Sardegna.

“La presenza della Sardegna in contesti come quello di Londra rappresenta molto più di una semplice vetrina - sottolinea l’assessore dell’Agricoltura Francesco Agus - è un investimento strategico sulla nostra capacità di competere nei mercati internazionali, mettendo al centro la qualità delle produzioni, l’identità dei territori e la forza delle nostre imprese. Occasioni come questa servono a costruire relazioni, aprire nuovi spazi commerciali e dare continuità al lavoro delle nostre aziende nei mercati esteri”.