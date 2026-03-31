"Negli ultimi giorni si è registrato in Sardegna un significativo incremento delle esercitazioni militari aeree. Un incremento che ha creato gravi ricadute sulle attività agricole del Medio Campidano". Per questo motivo, Sinistra Futura ha depositato una interpellanza in Consiglio Regionale "per sollevare un problema che chiede interventi e verifiche urgenti".

"Come evidenzia il Centro Studi Agricoli - si legge in una nota -, tante segnalazioni sono arrivate dagli allevatori operanti nelle aree di Marina di Arbus, Sant’Antonio di Santadi e Pistis: forte stress e disorientamento nel bestiame, e calo del 20% della produzione di latte (con conseguente danno economico)".

“La Sardegna continua a subire l'impatto delle esercitazioni sui propri territori. È importante che la Regione non faccia correre questi fatti: per questo motivo chiediamo che si possano trovare le migliori soluzioni per tutelare le aziende agricole sarde” commenta il capogruppo Luca Pizzuto.

Sinistra Futura ribadisce "la necessità di aprire un confronto serio e pubblico sul tema: la Sardegna continua a sopportare un carico sproporzionato di attività militari rispetto al resto del Paese. Una condizione che non può più essere considerata normale né inevitabile, e che crea disagi in tutti i territori. L’interpellanza rappresenta così uno strumento utile per consolidare un’azione di governo regionale attenta, responsabile e orientata all’interesse generale".

“Il nostro impegno ci impone di non sottovalutare le preoccupazioni che arrivano dai territori”, aggiunge Pizzuto. “Vogliamo garantire ai cittadini il massimo livello di informazione e sicurezza, nel rispetto delle prerogative istituzionali ma anche dei diritti delle comunità locali.”