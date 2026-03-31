Un intervento rapido dei carabinieri ha permesso di bloccare due uomini subito dopo un furto avvenuto in pieno centro a Quartu Sant’Elena nella serata di ieri. I militari della Sezione Radiomobile hanno arrestato in flagranza un 53enne e un 57enne, entrambi già noti alle forze dell’ordine.

A far scattare l’operazione è stata la segnalazione di un operaio, che ha contattato la centrale operativa dopo aver assistito al furto del proprio portafoglio dall’interno dell’auto parcheggiata. La descrizione fornita ha consentito alle pattuglie, già impegnate nei controlli della zona, di intervenire immediatamente.

I due sospetti sono stati intercettati poco dopo mentre tentavano di allontanarsi a piedi e sono stati fermati dai carabinieri. Dagli accertamenti è emerso inoltre che il 53enne era già sottoposto alla misura della detenzione domiciliare, elemento che aggrava la sua posizione.

Il portafoglio è stato recuperato e restituito al proprietario. Al termine delle procedure, entrambi gli arrestati sono stati accompagnati alle rispettive abitazioni, dove resteranno in regime di arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo previsto per oggi.

L’operazione rientra nelle attività quotidiane di controllo del territorio messe in campo dall’Arma per contrastare i reati predatori e garantire sicurezza ai cittadini.