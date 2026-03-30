"Il nostro governo, insieme a quello di Germania, Francia e Regno Unito, attraverso una nota congiunta ha richiesto al governo israeliano di ritirare il disegno di legge che introduce la pena di morte per i prigionieri palestinesi condannati per terrorismo".

Lo fa sapere il ministro degli Esteri e presidente di Forza Italia Antonio Tajani. Israele ha infatti detto sì alla pena di morte per i terroristi. Il parlamento ha approvato in seconda e terza lettura il disegno di legge che introduce l'esecuzione capitale per i palestinesi condannati per terrorismo. Il premier Benjamin Netanyahu ha votato a favore. I sì nella Knesset sono stati 62, i voti contrari sono stati 48, con una astensione.

I parlamentari hanno votato a favore della legge che prevede la pena di morte per impiccagione per i residenti della Cisgiordania condannati per atti terroristici dai tribunali militari. La legge sancisce di fatto la pena capitale solo per i palestinesi, escludendo esplicitamente i cittadini o i residenti israeliani, e solo i palestinesi vengono processati dai tribunali militari.

"Gli impegni assunti, soprattutto con le risoluzioni votate alle Nazioni Unite, per una moratoria sulla pena di morte non possono essere disattesi", prosegue. "Per noi la vita è un valore assoluto, arrogarsi il diritto di toglierla per infliggere una punizione è una misura disumana che lede la dignità della persona", conclude Tajani.