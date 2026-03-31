Un movimento sospetto tra le auto parcheggiate, poi l’intervento rapido dei carabinieri e l’arresto. È accaduto nel pomeriggio di ieri a Cagliari, in piazza Marco Polo, dove i militari della stazione di Cagliari-San Bartolomeo hanno fermato un trentenne di origine algerina, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di furto aggravato e danneggiamento.

A far scattare l’intervento è stata la segnalazione di un cittadino che aveva notato l’uomo aggirarsi con atteggiamento sospetto tra i veicoli in sosta, come se stesse tentando di forzarne le portiere. Giunti sul posto in pochi minuti, i carabinieri sono riusciti a individuarlo e bloccarlo mentre, secondo quanto riferito, aveva ancora con sé una bicicletta appena sottratta.

Secondo quanto ricostruito, il mezzo era stato rubato da un camper parcheggiato poco distante. L’uomo avrebbe forzato e danneggiato il sistema di trasporto installato sul veicolo per impossessarsi della bici, descritta come particolarmente costosa. Il proprietario, un pensionato 76enne originario di Cagliari ma residente in provincia di Venezia, ha potuto rientrarne in possesso poco dopo grazie al recupero immediato da parte dei militari.

Conclusi gli accertamenti, l’arrestato è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida con rito direttissimo, fissata per la mattinata odierna.